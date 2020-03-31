БГПУ проведет дни открытых дверей онлайн

Источник материала: ОНТ

Новые возможности для образовательного процесса. Ведущий педагогический вуз страны сегодня запускает современный формат проведения дней открытых дверей. Они пройдут онлайн.

Узнать актуальную информацию о поступлении, связаться с администрацией и преподавателями теперь можно не выходя из дома. Для ответов на вопросы и общения между студентами будет работать специальный чат на сайте университета. Сегодня на онлайн-платформе встретятся абитуриенты факультетов дошкольного образования, естествознания и Института Инклюзивного образования.

Сергей Василец, проректор по учебной работе Белорусского государственного педагогического университета: «У университета накоплен большой опыт проведения различных мероприятий в интернете – это касается и учебного процесса, и проведения различных научных мероприятий. А формат онлайн-общения с абитуриентами и проведения дней открытых дверей факультетов и институтов университета – это для нас событие новое. Я надеюсь, что полезное и успешное».

Дни открытых дверей будут проходить до четвертого апреля. В последний день приемная комиссия университета проведет онлайн-конференцию, где расскажет абитуриентам о правилах подачи документов и проходных баллах.

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