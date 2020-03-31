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БГПУ проведет дни открытых дверей онлайн
Источник материала: ОНТ
Новые возможности для образовательного процесса. Ведущий педагогический вуз страны сегодня запускает современный формат проведения дней открытых дверей. Они пройдут онлайн.
Узнать актуальную информацию о поступлении, связаться с администрацией и преподавателями теперь можно не выходя из дома. Для ответов на вопросы и общения между студентами будет работать специальный чат на сайте университета. Сегодня на онлайн-платформе встретятся абитуриенты факультетов дошкольного образования, естествознания и Института Инклюзивного образования.
Дни открытых дверей будут проходить до четвертого апреля. В последний день приемная комиссия университета проведет онлайн-конференцию, где расскажет абитуриентам о правилах подачи документов и проходных баллах.
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Новые возможности для образовательного процесса. Ведущий педагогический вуз страны сегодня запускает современный формат проведения дней открытых дверей. Они...
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