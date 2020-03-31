Genesis представила в Корее седан G80 нового поколения

Источник материала: Tut.by

Первые изображения нового поколения седана G80 компания Genesis обнародовала еще в начале месяца, а теперь корейский люксовый бренд целиком рассекретил новинку у себя на родине.





Внешность нового седана сработана в той же стилистике, что и представленный в начале года первый кроссовер марки — GV80, с которым G80 второго поколения делит и платформу с основным задним приводом. Одной из главных особенностей новой модели стала головная и задняя оптика со сдвоенными полосками, также в глаза бросается массивный щит радиаторной решетки. В длину новый G80 прибавил совсем немного — 5 мм (от носа до хвоста седан теперь насчитывает 4995 мм), ширина машины достигает 1925 мм, а колесная база при этом не изменилась и по-прежнему достигает 3010 мм.





В салоне G80 имеется цифровая приборная панель с 12,3-дюймовым экраном с возможностью вывода 3D-изображения. Оснащение седана также включает мультимедиа-систему с 14,5-дюймовым экраном, проекционный дисплей, 10 подушек безопасности, панорамную крышу и шоссейный автопилот Highway Driving Assist II.





Моторная гамма нового G80 включает три двигателя. Это 2,5-литровая бензиновая турбо-«четверка», развивающая 300 л.с. и 421 Нм крутящего момента, 3,5-литровый V6 с отдачей 380 л.с. и 530 Нм, а также четырехцилиндровый турбодизель объемом 2,2 л (210 л.с. и 441 Нм). Все двигатели работают в связке с 8-ступенчатым «автоматом», привод — задний или полный.





В Корее новый G80 уже поступил в продажу, цены начинаются от 43 тысяч долларов в пересчете. В скором времени новинка появится и на экспортных рынках, включая соседнюю Россию.