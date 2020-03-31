ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Genesis представила в Корее седан G80 нового поколения

31.03.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Первые изображения нового поколения седана G80 компания Genesis обнародовала еще в начале месяца, а теперь корейский люксовый бренд целиком рассекретил новинку у себя на родине.


Внешность нового седана сработана в той же стилистике, что и представленный в начале года первый кроссовер марки — GV80, с которым G80 второго поколения делит и платформу с основным задним приводом. Одной из главных особенностей новой модели стала головная и задняя оптика со сдвоенными полосками, также в глаза бросается массивный щит радиаторной решетки. В длину новый G80 прибавил совсем немного — 5 мм (от носа до хвоста седан теперь насчитывает 4995 мм), ширина машины достигает 1925 мм, а колесная база при этом не изменилась и по-прежнему достигает 3010 мм.


В салоне G80 имеется цифровая приборная панель с 12,3-дюймовым экраном с возможностью вывода 3D-изображения. Оснащение седана также включает мультимедиа-систему с 14,5-дюймовым экраном, проекционный дисплей, 10 подушек безопасности, панорамную крышу и шоссейный автопилот Highway Driving Assist II.


Моторная гамма нового G80 включает три двигателя. Это 2,5-литровая бензиновая турбо-«четверка», развивающая 300 л.с. и 421 Нм крутящего момента, 3,5-литровый V6 с отдачей 380 л.с. и 530 Нм, а также четырехцилиндровый турбодизель объемом 2,2 л (210 л.с. и 441 Нм). Все двигатели работают в связке с 8-ступенчатым «автоматом», привод — задний или полный.


В Корее новый G80 уже поступил в продажу, цены начинаются от 43 тысяч долларов в пересчете. В скором времени новинка появится и на экспортных рынках, включая соседнюю Россию.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые изображения нового поколения седана G80 компания Genesis обнародовала еще в начале месяца, а теперь корейский люксовый бренд целиком рассекретил новинку у себя...
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер актер из сериала «Санта-Барбара»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика