|
Умер актер из сериала «Санта-Барбара»
Источник материала: ОНТ
Американский актер Джон Каллахан из сериала «Санта-Барбара» умер в возрасте 66 лет от инсульта. Об этом
Бывшая жена Ева Ларю написала в Instagram о смерти Джона, поблагодарив всех за поддержку.
Каллахан снимался в «Санта-Барбаре» с 1989 по 1992 год. Также он принимал участие в «Она написала убийство», «Отчаянные домохозяйки», «Дни нашей жизни» и других сериалах.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский актер Джон Каллахан из сериала «Санта-Барбара» умер в возрасте 66 лет от инсульта. Об этом сообщает Variety. Бывшая жена Ева Ларю написала в Instagram о смерти...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)