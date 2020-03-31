Умер актер из сериала «Санта-Барбара»

Источник материала: ОНТ

Американский актер Джон Каллахан из сериала «Санта-Барбара» умер в возрасте 66 лет от инсульта. Об этом сообщает Variety.

Бывшая жена Ева Ларю написала в Instagram о смерти Джона, поблагодарив всех за поддержку.

Каллахан снимался в «Санта-Барбаре» с 1989 по 1992 год. Также он принимал участие в «Она написала убийство», «Отчаянные домохозяйки», «Дни нашей жизни» и других сериалах.

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