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Антисептик из крепкого алкоголя начали делать в Австрии
Источник материала: ОНТ
Шнапс пустят на борьбу с инфекцией! В Австрии из крепкого алкоголя делают антисептик.
Как и во многих других странах, после начала пандемии он почти исчез с австрийских прилавков. Люди жертвуют полные бутылки напитков на борьбу с вирусом.
По словам технологов, годятся даже домашние настойки, в которых австрийцы знают толк. Раздавать дезинфицирующие средства будут бесплатно.
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Шнапс пустят на борьбу с инфекцией! В Австрии из крепкого алкоголя делают антисептик. Как и во многих других странах, после начала пандемии он почти исчез с...
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