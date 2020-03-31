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Антисептик из крепкого алкоголя начали делать в Австрии

31.03.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Антисептик из крепкого алкоголя начали делать в Австрии

Шнапс пустят на борьбу с инфекцией! В Австрии из крепкого алкоголя делают антисептик. 

Как и во многих других странах, после начала пандемии он почти исчез с австрийских прилавков. Люди жертвуют полные бутылки напитков на борьбу с вирусом. 

По словам технологов, годятся даже домашние настойки, в которых австрийцы знают толк. Раздавать дезинфицирующие средства будут бесплатно.

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Шнапс пустят на борьбу с инфекцией! В Австрии из крепкого алкоголя делают антисептик.  Как и во многих других странах, после начала пандемии он почти исчез с...
 
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