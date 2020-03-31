Филиал ” Борисовские электрические сети“ предлагает вам услуги по технологическому присоединению электроустановок к сетям энергосистемы согласно Указу Президента Республики Беларусь № 397 от 06.08.2014 г.

Под технологическим присоединением понимается комплекс мероприятий, необходимых к подаче электрической энергии от электрических сетей энергоснабжающих организаций на вводно-распределительные устройства электроустановок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей мощностью до 250 киловольт-ампер (230 киловатт) включительно. При этом предусматривается подготовка технических условий, разработка проектной документации, получение предусмотренных актами законодательства разрешений и (или) согласований, выполнение изыскательских и строительно-монтажных работ, подключение указанных вводно-распределительных устройств электрическим сетям энергоснабжающих организаций и приемка построенных сетей на баланс энергоснабжающей организации.

Обращаем ваше внимание, что проектирование и монтаж внутренних систем электроснабжения потребителей, присоединенных после вводно-распределительных устройств, не входит в структуру технологического присоединения и осуществляется заказчиком любым законным способом самостоятельно до окончаний строительства сетей внешнего электроснабжения объекта строительства (реконструкции).

Вниманию физических лиц!

Филиал ”Борисовские электрические сети“ рад предложить Вам услуги по подключению к электрическим сетям электроустановок граждан .

Коллектив специалистов, с целью экономии Вашего времени выполнит для Вас комплекс услуг по подключению электроустановок одноквартирных жилых домов и других капитальных строений к электрическим сетям энергосистемы.

Комплекс услуг включает в себя:

Выдача технических условий, разработка и согласование проекта внешнего электроснабжения;

2, Электромонтажные работы, в том числе:

изготовление (приобретение) вводно-распределительного устройства; монтаж ввода от вводно-распределительного устройства до электрических сетей 0,4 кВ; монтаж вводно-распределительного и заземляющего устройства ;

З. Электрофизические измерения.

Получение акта осмотра и допуска органа госэнергогазнадзора о возможности подачи напряжения на электроустановки.

Оформление договора электроснабжения и подключение электроустановок к электрическим сетям.

Для заключения договора на оказание услуг Вам необходимо обратиться в филиал ”Борисовские электрические сети“, написать заявление и представить правоустанавливающие документы на строение или земельный участок, разрешение на строительство (реконструкцию) либо мы, в установленном порядке, запросим их в государственных органах.

Стоимость оказанных услуг рассчитывается по факту выполнения согласно действующему прейскуранту цен.

Уважаемые потенциальные партнеры нашей организации!

По всем указанным услугам Вы можете обращаться по адресу: г, Смолевичи, ул. Торговая, 2 Смолевичский район электрических сетей тел. (801776) — 55-347, (801776) —

г. Борисов, ул. Каминского, 5 (сервисно-расчетный центр) тел. (80177) — 98-16-42, (80177) — 98-16-58;

г.Борисов, ул. Строителей, 12 (сервисно-расчетный центр) тел. (80177) — 70-49-14; или на интернет — адреса:

www.minskenergo.by.

www.belenergo.by

Будем рады видеть Вас у себя и оказать Вам профессиональную услугу в электроснабжении.