Руководители госорганов Беларуси проведут личные приёмы граждан в апреле

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В апреле руководители госорганов проведут личные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи с белорусами пройдут в Совете министров.

Сначала на вопросы граждан ответит председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Он проведет прием 3 апреля. 8 апреля белорусов на личной встрече ждет министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, 10 апреля – министр обороны Виктор Хренин.













Напомним, встречи с представителями министерств и комитетов проводятся по предварительной записи.



