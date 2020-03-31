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Руководители госорганов Беларуси проведут личные приёмы граждан в апреле

31.03.2020 10:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В апреле руководители госорганов проведут личные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи с белорусами пройдут в Совете министров.

Сначала на вопросы граждан ответит председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Он проведет прием 3 апреля. 8 апреля белорусов на личной встрече ждет министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, 10 апреля – министр обороны Виктор Хренин.

Руководители госорганов Беларуси проведут личные приёмы граждан в апреле

Руководители госорганов Беларуси проведут личные приёмы граждан в апреле

Руководители госорганов Беларуси проведут личные приёмы граждан в апреле

Напомним, встречи с представителями министерств и комитетов проводятся по предварительной записи.

Руководители госорганов Беларуси проведут личные приёмы граждан в апреле

Люди в материале: Анатолий Лаппо, Виталий Дрожжа, Виктор Хренин, Юрий Сенько, Валентин Татарицкий, Сергей Наливайко, Ирина Костевич, Игорь Карпенко

 
 
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Новости Беларуси. В апреле руководители госорганов проведут личные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи с белорусами пройдут в...
 
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