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Руководители госорганов Беларуси проведут личные приёмы граждан в апреле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В апреле руководители госорганов проведут личные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи с белорусами пройдут в Совете министров.
Сначала на вопросы граждан ответит председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Он проведет прием 3 апреля. 8 апреля белорусов на личной встрече ждет министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, 10 апреля – министр обороны Виктор Хренин.
Напомним, встречи с представителями министерств и комитетов проводятся по предварительной записи.
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Новости Беларуси. В апреле руководители госорганов проведут личные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи с белорусами пройдут в...
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