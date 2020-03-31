Охрана электрических сетей становится наиболее актуальной в период массового выхода крупногабаритной техники на поля во время посевной и уборки урожая.

Правилами предусмотрена обязательность получения разрешений на производство ряда работ вблизи электрических сетей. Такой порядок установлен с целью предотвращения возможности повреждения электрических сетей, но главное — преследует цель исключить нанесение ущерба здоровью и жизни людей, занятых этими работами.

Несоблюдение правил работы в охранных зонах линий электропередач может привести к несчастным случаям.

Охрана линий электропередачи осуществляется организациями, в ведении которых находятся эти линии. Охранная зона воздушных линий электропередачи установлена вдоль линий в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:

— для воздушных линий 0,4 кВ — 2 м;

— для воздушных линий 6-10 кВ — 10 м;

— для воздушных линий 35 кВ — 15 м;

— для воздушных линий 110 кВ — 20 м;

— для воздушных линий 220 кВ — 25 м;

— для воздушных линий 330 кВ — 30 м.

Охранная зона подземных кабельных линий электропередачи установлена в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстояние 1 м.

В охранных зонах линий электропередачи без письменного согласия их владельца запрещается:

производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

осуществлять погрузочно-разгрузочные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м ( в охранных зонах воздушных линий );

производить земляные работы на глубине более 0,3 м, а на вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 м, а так же производить планировку грунта ( в охранных зонах подземных кабельных линий ).

При нарушениях вышеуказанных правил, повлекших за собой несчастные случаи с людьми, пожары, перерывы в электроснабжении, материальный ущерб, виновные могут быть привлечены в зависимости от последствий к административной или уголовной ответственности.

При выполнении сельскохозяйственных работ вблизи воздушных линий электропередачи на металлических корпусах машин и механизмов могут наводиться и появляться опасные электрические потенциалы вследствие электромагнитной и электростатической индукции, а так же при касании проводов частями машин и механизмов или приближении их к проводам на недопустимое расстояние. Во избежание несчастных случаев с людьми, занятыми на сельскохозяйственных работах в охранных зонах линий электропередачи, организаторам работ следует организовать проведение инструктажей работающим по безопасному ведению работ, обучить приемам освобождения пострадавших от электрического тока и оказания первой помощи, разработать маршруты передвижения с одного участка на другой высокогабаритной техники, исключив или обезопасив ее проезд в пролетах воздушных линий электропередачи 10 кВ и выше.

При работе сельскохозяйственных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи запрещается:

находиться обслуживающему персоналу на машине вне кабины или защитного козырька;

выполнять ремонтно-профилактические работы на машине;

работать во время грозы или при приближении грозы;

работать в пролетах воздушных линий, имеющих оборванные провода, а также приближаться к опорам, имеющим оборванные провода, и к оборванным проводам, лежащим на земле, на расстояние менее 8 м;

приближаться к дереву, лежащему на проводах на расстояние менее 8 м;

работать на высокогабаритных машинах под проводами воздушных линий, на участках, имеющих резко неровный рельеф, а также наезжать на бугры высотой более 1 м;

работать со стогометателем, транспортировать стога соломы, сена и других подобных грузов;

заправлять машины горючим и останавливать их (при аварийной остановке машина должна быть удалена из охранной зоны в кратчайший срок).

Движение машин и механизмов при сельскохозяйственных работах на участках, расположенных в охранной зоне, рекомендуется осуществлять поперек оси воздушной линии. Проезд по проселочным дорогам и вне дорог следует проводить вблизи опор и поперек оси воздушной линии. При высоте машины и механизма в транспортном положении более 4,5 м проезд их под проводами должен быть согласован в каждом конкретном случае с владельцем воздушной линии.

При работе в охранной зоне с применением высокогабаритных машин работы должны выполняться двумя лицами, одно из которых назначается наблюдающим.

При падении провода на машину водитель должен немедленно остановить машину. Если при этом можно освободить машину от оборванного провода передвижением машины, то это необходимо сделать как можно быстрее, а о случившемся сообщить владельцу линии. В случае отсутствия такой возможности наблюдающий должен сообщить о случившемся владельцу линии и до прибытия аварийной бригады ни водитель, ни наблюдающий не должны предпринимать никаких самостоятельных действий. Приближаться к такой машине на расстояние ближе 8 м запрещается.

При работе машин без наблюдающего водитель должен сигналом тревоги привлечь внимание водителя ближайшей машины, который оценив обстановку, должен сообщить о случившемся владельцу линии.

Если в результате падения провода или возникновении электрического разряда машина загорится, то обслуживающий персонал должен ее немедленно покинуть, но так, чтобы не было одновременного соприкосновения человека с машиной и землей. Лучше всего спрыгнуть на землю на обе согнутые ноги, не держась за машину, а удаляться от нее можно только прыжками на одной или двух сомкнутых вместе ногах, проделав таким образом путь от машины на расстояние до 8 м. О случившемся должно быть сообщено владельцу воздушной линии. До прибытия специальной бригады запрещается принимать какие-либо действия по пожаротушению машины и приближаться к ней ближе 8 м.

Уважаемые руководители и механизаторы! Электрические сети относятся к источникам повышенной опасности. Берегите себя и электрические сети. Не забывайте о том, что электрический ток представляет смертельную опасность для жизни.

В.НИКИФОРОВИЧ, государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору.