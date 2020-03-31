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Белорусский футболист в России посмотрел наш чемпионат и остался недоволен картинкой

31.03.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский полузащитник тульского «Арсенала» Юрий Ковалев в беседе с корреспондентом «Прессбола» отметил, что смотрит много матчей чемпионата Беларуси.


Фото: Reuters

— Белорусский футбол по «Матч ТВ» смотришь?

— Конечно. Почти все матчи высшей лиги видел, даже те, которые не показывали по телевидению. К примеру, встречу «Шахтера» и «Городеи» — ее трансляцию нашел в интернете. Ну, а так, разумеется, немного необычно наблюдать за белорусским футболом по «Матч ТВ».

— И как тебе?

— Инфраструктура оставляет желать лучшего — это все знают. Плюс сезон только начался, поля далеко не лучшего качества. В той же России все газоны с подогревом, ну, а в Беларуси кто включает подогрев? Качество футбола для первых туров еще нормальное. Команды разыграются — будет получше. Ну, а уровень инфраструктуры, конечно, портит картинку.

— Печальное зрелище?

— Не скажу, что печальное, но хотелось бы лучше. Из-за инфраструктуры страдает футбольная картинка. Если будут показывать матч со стадиона на улице Семашко, так там вообще… В качестве фона — железная дорога и заводы. Это, конечно, грустно, ведь уровень футбола у нас более или менее нормальный. Инфраструктуру улучшить бы, — сказал Ковалев.

 
 
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Полузащитник тульского «Арсенала» Юрий Ковалев отметил, что смотрит много матчей чемпионата Беларуси.
 
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