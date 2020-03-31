Англичанка использовала просроченный автозагар и позеленела

Источник материала: Tut.by

35-летняя Дженни Коулман из Уайтеншо, Англия, нанесла несколько слоев автозагара перед сном. Наутро она обнаружила, что ее кожа приняла зеленый оттенок, передает lenta.ru.



До и после. Изображение: Kennedy News and Media

Женщина призналась, что чуть не расплакалась после того, как увидела свое отражение в зеркале. Она добавила, что была вынуждена оставаться дома и несколько раз воспользоваться скрабом, чтобы вывести неоновый оттенок.

Героиня материала рассказала, что проблема возникла из-за просроченного средства. «Обычно я покупаю новый автозагар, однако в этот раз я воспользовалась тем, что уже стоял на моей полке, в упаковке его было очень мало», — отметила Коулман.

Друзья и родственники посмеялись над внешностью англичанки, прозвав ее ведьмой. Сестра поинтересовалась, не делала ли она ринопластику (изменение формы носа), а подруга выложила ее селфи с подписью: «Изоляция — хорошее время, чтобы заняться своим загаром».