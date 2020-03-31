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Англичанка использовала просроченный автозагар и позеленела

31.03.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

35-летняя Дженни Коулман из Уайтеншо, Англия, нанесла несколько слоев автозагара перед сном. Наутро она обнаружила, что ее кожа приняла зеленый оттенок, передает lenta.ru.


До и после. Изображение: Kennedy News and Media

Женщина призналась, что чуть не расплакалась после того, как увидела свое отражение в зеркале. Она добавила, что была вынуждена оставаться дома и несколько раз воспользоваться скрабом, чтобы вывести неоновый оттенок.

Героиня материала рассказала, что проблема возникла из-за просроченного средства. «Обычно я покупаю новый автозагар, однако в этот раз я воспользовалась тем, что уже стоял на моей полке, в упаковке его было очень мало», — отметила Коулман.

Друзья и родственники посмеялись над внешностью англичанки, прозвав ее ведьмой. Сестра поинтересовалась, не делала ли она ринопластику (изменение формы носа), а подруга выложила ее селфи с подписью: «Изоляция — хорошее время, чтобы заняться своим загаром».

 
 
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Дженни Коулман из Уайтеншо, Англия, нанесла несколько слоев автозагара перед сном. Как оказалось, зря.
 
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