Андрей Иванов освобожден от должности замминистра транспорта и коммуникаций

Источник материала: ОНТ

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Андрей Иванов освобожден от занимаемой должности. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 марта 2020 года № 180. Об этом сообщает БЕЛТА.

Такое решение принято по соглашению сторон (пункт 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Беларуси).

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