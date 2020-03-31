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Андрей Иванов освобожден от должности замминистра транспорта и коммуникаций
Источник материала: ОНТ
Заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Андрей Иванов освобожден от занимаемой должности. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 марта 2020 года № 180. Об этом
Такое решение принято по соглашению сторон (пункт 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Беларуси).
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Заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Андрей Иванов освобожден от занимаемой должности. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от...
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