Работа сельхозмашин в охранных зонах воздушных линий электропередач при проведении посевной кампании

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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По территории всех сельхозпредприятий нашего района проходят воздушные линии электропередач напряжением 10, 35 и 110 тысяч Вольт, а сельхозугодия ОАО «Лань-Несвиж» и ЗАО «1 Мая» пересекает линия напряжением 330 тысяч Вольт. С целью обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения Правилами установлены охранные зоны воздушных линий. Это участки земли удаленные на 20 метров от крайних проводов по обеим сторонам линии. Участки земли, входящие в охранную зону, у землепользователей не изымаются.

При выполнении сельскохозяйственных работ вблизи воздушных линий электропередач на металлических корпусах машин и механизмов наводятся опасные электрические потенциалы, стремящиеся стечь в землю. Кроме того, при работе в охранной зоне линии 330 тыс. вольт, электрическое поле неблагоприятно воздействует на не защищенного от его влияния человека. Особенно опасно соприкосновение машин и механизмов непосредственно с проводами воздушных линий. Это возможно при работе машин под воздушными линиями, где может произойти приближение машин на недопустимо близкое расстояние к проводам, обрыв провода и его падение на машину или наезд на оборванный провод.

К работе в охранных зонах воздушных линий допускаются машины, имеющие высоту не более 4,5 метра — для линий напряжением до 20000 Вольт и 4 метра — для линий выше 30000 Вольт. При высоте машин более 4,5 метра проезд их под проводами воздушных линий должен быть согласован в каждом отдельном случае с организацией, в ведении которой находится линия (Несвижский РЭС). При этом все другие лица, кроме водителя, должны находиться вне машины и не ближе чем 5 метров от нее.

При аварийной остановке машины в охранной зоне, она должна быть вывезена в кротчайший срок из зоны на буксире. Категорически запрещается заправка машин горючим в охранных зонах воздушных линий электропередач, а также запрещается: выполнять ремонтно-профилактические работы на машинах; работать при приближении грозы; находиться персоналу на машинах вне кабин; работать в пролетах линий, имеющих обрывы проводов; приближаться к проводам, лежащим на земле, и опорам линий электропередач, имеющим обрывы проводов, ближе 20 метров.

При организации работ вблизи воздушных линий электропередач следует исходить из того, что линия всегда находится под напряжением.

Перед началом работ со всеми работниками, работающими на посевной, провести инструктажи по соблюдению мер электробезопасности, приемам освобождения пострадавшего от электрического тока и оказания ему первой помощи.

При обнаружении повреждений воздушных линий, обрыве проводов необходимо срочно сообщить дежурному Несвижского района электросетей по тел. 5-53-51.

Сергей ЦЕЦЕРОВ,

начальник Несвижской районной

Энергогазинспекции

ГУ «Госэнергогазнадзор».