Бракосочетания
За прошедший период в районе зарегистрировано 2 брака.
Впервые вступили в брак Вадим Акулич и Ольга Шеремет; Виктор Кушаль и Полина Шиманович.
Человек родился
За истекший период в районе и городе зарегистрировано 7 рождений детей.
В Жодинском сельисполкоме рождение дочери Алисы, второго ребенка в семье, зарегистрировали Денис и Юлия Лаптенки из агрогородка Барсуки.
В Усяжском сельисполкоме рождение первенца, сына Имрана, зарегистрировали Дарья и Анушервон Хамзаевы из поселка Усяж.
В Смолевичском отделе загс:
Рождение дочери Аделины, третьего ребенка в семье, зарегистрировали Андрей и Ирина Лагуновские.
Вячеслав и Юлия Абрамовичи зарегистрировали рождение сына Александра, второго ребенка в семье.
Виталий и Ольга Рагожины зарегистрировали рождение первенца, сына Егора.
Рождение дочери Александры, второго ребенка в семье, зарегистрировали Владимир и Алина Гончаровы.
Юрий и Елена Иголкины зарегистрировали рождение первенца, сына Ильи.
Ушли из жизни
На минувшей неделе в районе зарегистрировано 11 смертей.
По одной смерти зарегистрировали Заболотский, Жодинский, Курганский и Усяжский сельисполкомы. Смолевичский отдел загс зарегистрировал 7 смертей.
Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.
(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).