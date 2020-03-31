Бракосочетания

За прошедший период в районе зарегистрировано 2 брака.

Впервые вступили в брак Вадим Акулич и Ольга Шеремет; Виктор Кушаль и Полина Шиманович.

Человек родился

За истекший период в районе и городе зарегистрировано 7 рождений детей.

В Жодинском сельисполкоме рождение дочери Алисы, второго ребенка в семье, зарегистрировали Денис и Юлия Лаптенки из агрогородка Барсуки.

В Усяжском сельисполкоме рождение первенца, сына Имрана, зарегистрировали Дарья и Анушервон Хамзаевы из поселка Усяж.

В Смолевичском отделе загс:

Рождение дочери Аделины, третьего ребенка в семье, зарегистрировали Андрей и Ирина Лагуновские.

Вячеслав и Юлия Абрамовичи зарегистрировали рождение сына Александра, второго ребенка в семье.

Виталий и Ольга Рагожины зарегистрировали рождение первенца, сына Егора.

Рождение дочери Александры, второго ребенка в семье, зарегистрировали Владимир и Алина Гончаровы.

Юрий и Елена Иголкины зарегистрировали рождение первенца, сына Ильи.

Ушли из жизни

На минувшей неделе в районе зарегистрировано 11 смертей.

По одной смерти зарегистрировали Заболотский, Жодинский, Курганский и Усяжский сельисполкомы. Смолевичский отдел загс зарегистрировал 7 смертей.

Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).