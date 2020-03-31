О безопасности юным  исследователям

В Минске прошел Открытый фестиваль научных работ «Я – исследователь!».

Фестиваль проводится по номинациям для детей дошкольного возраста и для младших школьников.

Для участников мероприятия была подготовлена насыщенная и яркая программа с интересными и обучающими конкурсами, за поучительную часть которых отвечали ребята из ГУО «Плисская средняя школа им.В.А.Микулича».

Наши ребята подготовили тематические интерактивные площадки, на которых «начинающие» исследователи могли повысить свои навыки по безопасности жизнедеятельности: как вызвать пожарную службу, что делать в различных чрезвычайных ситуациях, как можно самостоятельно справиться с небольшими возгораниями и многие другие важные правила в игровой форме смогли объяснить активисты из Плисской школы всем желающим. А самым популярным местом на мероприятии оказалась фотозона, оформленная в тематике МЧС.

Участники конкурса «Я – исследователь!» перед докладом своих научных работ смогли получить заряд бодрости, а их родители – уверенность в том, что их ребенок теперь разбирается и в правилах безопасности.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото Смолевичского РОЧС.



