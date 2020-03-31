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В Минске спасли мужчину из горящей квартиры

31.03.2020 10:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске спасли мужчину из горящей квартирыМинске спасли мужчину из горящей квартиры" class="one-news__figure-img">

В Минске спасли мужчину из горящей квартиры в многоэтажке по ул.Лобанка. Об этом сообщает МЧС.



Сообщение о возгорании спасатели получили 30 марта в 22.04. Когда к месту вызова прибыли сотрудники МЧС, то по внешним признакам горение не наблюдалось. Однако во время разведки обнаружилось, что в одной из квартир в комнате горело кресло. Звено газодымозащитной службы спасло хозяина квартиры. Мужчину вывели на свежий воздух и передали медикам, позже –госпитализировали с ожогами.


Спасатели ликвидировали пожар. Эвакуация жильцов дома не понадобилась. Огонь повредил имущество, закопчена квартира. Возможная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем.


Фото: МЧС

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Теги: Минск
 
 
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В Минске спасли мужчину из горящей квартиры в многоэтажке по ул.Лобанка. Об этом сообщает МЧС. Сообщение о возгорании спасатели получили 30 марта в 22.04. Когда к...
 
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