|
В Минске спасли мужчину из горящей квартиры
Источник материала: ОНТМинске спасли мужчину из горящей квартиры" class="one-news__figure-img">
В Минске спасли мужчину из горящей квартиры в многоэтажке по ул.Лобанка. Об этом
Сообщение о возгорании спасатели получили 30 марта в 22.04. Когда к месту вызова прибыли сотрудники МЧС, то по внешним признакам горение не наблюдалось. Однако во время разведки обнаружилось, что в одной из квартир в комнате горело кресло. Звено газодымозащитной службы спасло хозяина квартиры. Мужчину вывели на свежий воздух и передали медикам, позже –госпитализировали с ожогами.
Спасатели ликвидировали пожар. Эвакуация жильцов дома не понадобилась. Огонь повредил имущество, закопчена квартира. Возможная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем.
Фото: МЧС
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске спасли мужчину из горящей квартиры в многоэтажке по ул.Лобанка. Об этом сообщает МЧС. Сообщение о возгорании спасатели получили 30 марта в 22.04. Когда к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)