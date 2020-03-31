На рабочем совещании в Минском областном исполнительном комитете 30 марта проанализировали ситуацию с пожарами от возгорания сухой растительности и эффективность профилактических мер.





За минувшие выходные, 28-29 марта, по информации Минского областного управления МЧС, ликвидировано 164 загорания сухой растительности.

О серьезности и масштабах этого явления говорит статистика.

Только за воскресенье, 29 марта, произошло 74 пожара по этой причине в Березинском, Борисовском (8), Вилейском (2), Воложинском (3), Дзержинском (4), Клецком, Копыльском (2), Крупском (3), Логойском (2), Любанском (4), Минском (13), Молодечненском (6), Пуховичском (6), Слуцком (2), Смолевичском (7), Солигорском (4), Стародорожском (1), Столбцовском (2) и Червенском (3) районах. Всего охвачено огнем была площадь в 11 га.

Основной причиной таких возгораний чаще всего становится человек и его неосторожное обращение с огнем.

Заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич обратил внимание на то, что должна проводиться серьезная профилактическая работа, особенно сейчас, ведь стартует период, когда сухая растительность легко вспыхивает от брошенного окурка.

МЧС напоминает, что если вы решили развести костер на подворье, для того, чтобы не допустить загорания дома, построек, необходимо выполнить следующие условия:

дождитесь безветренной погоды;

соблюдайте безопасные расстояния: до зданий и сооружений не менее – 10 метров, от леса – не менее 20 метров, от скирд сена и соломы – не менее 30 метров;

прежде, чем разжечь костер, место кострища окопайте, для того, чтобы не допустить распространения огня;

вооружитесь ведром с водой или огнетушителем, штыковой лопатой;

осуществляйте постоянный контроль за процессом;

уходя, залейте костер водой или засыпьте песком, чтобы предотвратить повторное загорание

За незаконное выжигание сухой растительности либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках предусмотрен штраф в размере от 10 до 40 базовых величин.