



МВД Беларуси сообщило об инициировании оснований для утраты гражданства Беларуси. Предлагается аннулировать его в отношении натурализованных совершеннолетних лиц, причастных к актам терроризма, экстремистской деятельности и иным тяжким преступлениям против государственности. При этом в качестве обоснования используется опыт зарубежных стран, но умалчивается, насколько актуальным для Беларуси он является или может стать в будущем, пишет Belarus in focus. об инициировании оснований для утраты гражданства Беларуси. Предлагается аннулировать его в отношении натурализованных совершеннолетних лиц, причастных к актам терроризма, экстремистской деятельности и иным тяжким преступлениям против государственности. При этом в качестве обоснования используется опыт зарубежных стран, но умалчивается, насколько актуальным для Беларуси он является или может стать в будущем, пишет Belarus in focus.





Это очень опасная инициатива из-за возможности широкой трактовки, под которую можно подвести любого неугодного власти -- политических оппонентов, независимых журналистов, представителей националистических организаций и так далее.





Для европейских стран лишение гражданства стало актуальным в силу массового участия их граждан (часто – натурализованных, т.е. приобретших гражданство) в деятельности т.н. «Исламского государства». Для Казахстана к этому добавилось еще и участие его граждан в военных действиях на Донбассе. При этом казахстанскими властями первоначально планировалось использовать институт лишения гражданства в том числе и в качестве дополнительного наказания за пропаганду национальной и религиозной розни. Однако в новеллу законодательства это основание включено не было.





Особое значение приобретает список деяний, которые будут являться основанием для лишения гражданства Беларуси, в частности – включение в него статьи 130 УК Беларуси «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, реабилитация нацизма». Эта статья предоставляет широкое поле трактовки самого понятия розни и может применяться без ограничений в отношении кого угодно -- и представителей "русского мира", и противников концепции "Белорусы и русские один народ"; и атеистов, и верующих, и критиков режима. Напомним, что недавно разжигание социальной розни пытались вменить за публикации с критикой белорусской милиции.





Сама идея лишения гражданства опасна, так как подрывает одну из основ, заложенных белорусской Конституцией. Статья 10 которой гласит: "Никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство". Причем, в это статье даже нет обычных для белорусского законодательства оговорок типа "кроме случаев, определенных президентом" или "если другое не установлено законодательными актами".









В то же время в законе о гражданстве указываются случаи, когда гражданство может быть утрачено. Например, "вследствие поступления лица на воинскую службу, службу в полицию, органы безопасности, юстиции или иные дарственные органы иностранного государства". Впрочем, мы знаем прецедент с лишением гражданства -- Александр Лукашенко в свое время лишил гражданства журналиста Павла Шеремета. Сейчас подобное хотят сделать законным?



