﻿ «Шахтёр» и «Юность» сыграют третий матч финальной серии Кубка Президента. 21.by
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«Шахтёр» и «Юность» сыграют третий матч финальной серии Кубка Президента

31.03.2020 10:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 31 марта солигорский «Шахтер» и минская «Юность» сыграют третий матч финальной серии Кубка Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые команды померяются силами на домашней площадке «горняков».

«Шахтёр» и «Юность» сыграют третий матч финальной серии Кубка Президента

На данный момент в противостоянии дружин паритет – 1:1. Победу в первой встрече одержал действующий чемпион, а во втором поединке сильнее были «кроты». И все же фаворитом серии видится «Юность». «Шахтер» лишь четвертый раз в своей истории смог выйти в финал, при этом победил только единожды.

Минчане имеют богатую коллекцию из 8 титулов. Стартовое вбрасывание в Солигорске состоится в 19.30. Для того, чтобы выиграть золотые медали чемпионата Беларуси, нужно победить в четырех матчах.

«Шахтёр» и «Юность» сыграют третий матч финальной серии Кубка Президента

«Шахтёр» и «Юность» сыграют третий матч финальной серии Кубка Президента

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Новости Беларуси. 31 марта солигорский «Шахтер» и минская «Юность» сыграют третий матч финальной серии Кубка Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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