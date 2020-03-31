Кто бескорыстно дарит детям свою любовь, понимает, прощает, самоотверженно верит? Пожалуй, только мама. А если мама не справляется? В таких ситуациях на помощь приходит няня из социальной службы.

С каждым годом услуга социальной няни становится более востребованной. Каждая семья самостоятельно определяет, нужна ли им няня. Не лишним будет напомнить семьям об услугах почасового ухода за малолетними детьми, предоставляемых Государственным учреждением «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения».

Когда в семье появляются двойняшки и тройняшки — это, с одной стороны, счастье в квадрате и даже в кубе, а с другой — двойная и тройная нагрузка на родителей. Услуги частной няни недешевы, не всем по карману. Поэтому семьям, в которых подрастают двойни и тройни, государство предоставило бонус — бесплатные услуги социальной няни.

В соответствии с Перечнем бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 27 декабря 2012 г. N 1218 9 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 02.03.2015 № 150) «О некоторых вопросах оказания социальных услуг» центром предоставляются услуги почасового ухода за малолетними детьми (до 3 лет) и детьми-инвалидами.

Право на данный вид услуг имеют:

— семьи, воспитывающие детей-инвалидов (услуги оказываются не более 20 часов в неделю до достижения ребенком возраста 18 лет);

— семьи, воспитывающие двоих детей, родившихся одновременно (услуги оказываются не более 20 часов в неделю до достижения детьми возраста 3 лет);

— семьи, воспитывающие троих и более детей, родившихся одновременно (услуги оказываются не более 40 часов в неделю до достижения детьми возраста 3 лет);

— кратковременное (в течение дня) освобождение родителей от ухода за ребенком, в том числе за ребенком-инвалидом (услуги оказываются не более 4 часов в неделю в пределах норм времени, установленных на оказание услуги няни).

Услуги оказываются в форме социального обслуживания на дому.

В должностные обязанности няни входит организация необходимого режима дня детей на дому — уход за детьми, приготовление пищи, кормление, мытье и уборка посуды, смена белья и одежды, подача и уборка горшка и др.

Неполным семьям, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 4-х лет, семьям, воспитывающим двоих и более детей-инвалидов (один из которых в возрасте до 4 лет) семьям, воспитывающим двоих и более детей родившихся одновременно услуги няни в пределах установленных норм времени оказываются без взимания платы.

Полным семьям, воспитывающим ребенка-инвалида до 4-х лет; семьям и воспитывающим ребенка-инвалида старше 4 лет социальные услуги няни, предоставляются на условиях полной оплаты.

Решение о заключении договора оказания социальных услуг принимается руководителем территориального центра по месту регистрации (месту жительства) гражданина на основании следующих документов:

письменного заявления;

документа, удостоверяющего личность гражданина;

свидетельства о рождении ребенка (детей);

удостоверения ребенка-инвалида – для семей, воспитывающих ребенка-инвалида (детей-инвалидов);

документов, подтверждающих категорию неполной семьи (копия решения суда о расторжении брака, свидетельство о расторжении брака или другие документы).

Работники территориального центра в течение трех рабочих дней со дня обращения проводят обследование материально-бытового положения семьи с составлением акта обследования материально-бытового положения.

Услуги няни не предоставляются в случае, если:

ребенок (ребенок-инвалид) является воспитанником учреждения, обеспечивающего получение дошкольного образования;

ребенок-инвалид обучается в учреждении образования (за исключением получения образования на дому);

предоставляются услуги в форме полустационарного социального обслуживания, а также услуги ухода за детьми-инвалидами (услуги социальной передышки), оказываемые домами-интернатами для детей-инвалидов;

уход за ребенком-инвалидом (детьми-инвалидами) с получением пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет осуществляет другое лицо, не являющееся родителем (законным представителем).

Родители (законные представители) детей обязаны информировать территориальные центры о наступлении обстоятельств, запрещающих предоставление услуг няни, в течение пяти рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств.

Если у вас возникли вопросы по условиям предоставления социальных услуг, обращайтесь в ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения».

Наш адрес: г. Смолевичи, ул. Советская, д. 147, корп. 2, кабинет 5. Телефон для справок: (801776) 27 -4-94.

С.СТЕПАНОВА, заведующий отделением социальной помощи на дому.