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Подведены итоги дистанционной олимпиады по учебному предмету «Физика»

31.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В дистанционной олимпиаде по физике приняли участие 480 учащихся 7 и 8 классов учреждений общего среднего образования Минской области.

Наибольшую активность проявили школьники из учреждений образования Слуцкого, Минского, Несвижского, Борисовского, Клецкого, Копыльского, Стародорожского, Березинского, Вилейского, Пуховичского, Узденского районов и г. Жодино.

Победителями дистанционной олимпиады по учебному предмету «Физика» признаны 29 учащихся 7 класса и 36 учащихся 8 класса.

Со списком победителей можно ознакомиться ЗДЕСЬ

 
 
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В дистанционной олимпиаде по физике приняли участие 480 учащихся 7 и 8 классов учреждений общего среднего образования Минской области. ...
 
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