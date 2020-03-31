Подведены итоги дистанционной олимпиады по учебному предмету «Физика»

В дистанционной олимпиаде по физике приняли участие 480 учащихся 7 и 8 классов учреждений общего среднего образования Минской области.
Наибольшую активность проявили школьники из учреждений образования Слуцкого, Минского, Несвижского, Борисовского, Клецкого, Копыльского, Стародорожского, Березинского, Вилейского, Пуховичского, Узденского районов и г. Жодино.
Победителями дистанционной олимпиады по учебному предмету «Физика» признаны 29 учащихся 7 класса и 36 учащихся 8 класса.
Со списком победителей можно ознакомиться