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Какой цинизм! "СБ" сообщила о смерти актера... американского. О Викторе Дашкевиче ни слова
Источник материала: Партизан
Президентская газета "СБ. Беларусь сегодня"
Тем временем сегодня стало известно о смерти выдающегося белорусского театрального актера - артиста Коласовского театра в Витебске Виктора Дашкевича. Незадолго до это стало известно, что ему был пославлен диагноз COVID-19
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Президентская газета "СБ. Беларусь сегодня" сообщила о смерти американского актера Джона Каллахана, который умер на 67-м году жизни после инсульта.
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