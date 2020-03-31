«Неделя леса» в Смолевичском районе

В минувшие выходные в Беларуси стартовала республиканская добровольная акция «Неделя леса». Министерство лесного хозяйства приурочило зеленый марафон к Году малой родины и 75-летию Великой Победы.

В связи с этим начало республиканской акции в Смолевичском районе стартовало у мемориального комплекса «Курган Славы», где сотрудники аппарата министерства лесного хозяйство во главе с министром Виталием Дрожжа заложили памятную аллею.

Как отметила заместитель директора по идеологической работе ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» Ирина Чубок, гости также почтили память погибших, возложив к подножию Кургана Славы цветы:

— Начало акции состоялось у Кургана Славы, и это очень символично в такой год. Пройдет время, и из маленьких саженцев, высаженных руками благодарных потомков, зашумит целая аллея.

После того, как работы по высадке деревьев у мемориального комплекса были завершены, участники акции вместе с лесоводами ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» продолжили работу на лесосеке, расположенной на территории Волмянского лесничества.

— Ежегодно в нашем районе в «Неделе леса» принимает участие много народа. Люди заранее звонят и заявляют о своем намерении помочь. Безусловно, мы этому только рады. Высаживать деревья приезжают порой целыми семьями. Для кого-то это стало семейной традицией, — продолжает рассказ Ирина Михайловна. — Активно присоединяются к акции учреждения образования нашего района. И это не может не радовать: к такому полезному делу ребята присоединяются с удовольствием. Они не только участвуют в посадках, но и помогают лесоводам в наведении порядка в лесных массивах.

Подробнее — на страницах «КС».











