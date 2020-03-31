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В Полоцке братья хранили дома и на даче оружейный арсенал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Полоцке задержаны братья, у которых обнаружены оружие, патроны и металлические «ежи».
Как
Также были изъяты 58 самодельных металлических «ежей», которые могут применяться для остановки машин. Согласно оперативной информации, приспособления планировалось использовать для совершения противоправных поступков.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранты проверяются на причастность к другим преступлениям. Отмечается, что один из задержанных ранее был судим за совершение разбойного нападения в России.
Месяцем ранее в Полоцком районе у местного жителя был обнаружен арсенал времён ВОВ.
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Новости Беларуси. В Полоцке задержаны братья, у которых обнаружены оружие, патроны и металлические «ежи». Как сообщает МВД Беларуси, 27 марта в квартире одного из...
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