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Прямые линии в апреле 2020 (будут дополняться)
31.03.2020 11:03 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
По субботам с 9-00 до 12-00 работает «прямая телефонная линия» по номеру 2-12-43, позвонив на который можно задать волнующие вопросы руководству районных исполнительного комитета и председателю районного Совета депутатов.
1 апреля с 9.00 до 11.00 по телефону 2-34-06 на вопросы предпринимательства и малого бизнеса ответит начальник отдела экономики райисполкома
САВЧУК Надежда Вячеславовна.
4 апреля с 9.00 до 12.00 по телефону 2-12-43 по вопросам работы сельскохозяйственной отрасли района вас проконсультирует первый заместитель председателя райисполкома
КОВАЛЬЧУК Вячеслав Сергеевич.
4 апреля с 9.00 до 12.00 по телефону (8 0162) 21 31 21 в городе Бресте состоится «прямая телефонная линия» с управляющим делами Брестского областного исполнительного комитета
ХВАЛЬКО Георгием Николаевичем.
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По субботам с 9-00 до 12-00 работает «прямая телефонная линия» по номеру 2-12-43, позвонив на Сообщение Прямые линии в апреле 2020 (будут дополняться) появились сначала на...
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