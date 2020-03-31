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Прямые линии в апреле 2020 (будут дополняться)

31.03.2020 11:03 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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По субботам с 9-00 до 12-00 работает «прямая телефонная линия» по номеру 2-12-43, позвонив на который можно задать волнующие вопросы руководству районных исполнительного комитета и председателю районного Совета депутатов.

1 апреля с 9.00 до 11.00 по телефону 2-34-06 на вопросы предпринимательства и малого бизнеса ответит начальник отдела экономики райисполкома

САВЧУК Надежда Вячеславовна.

4 апреля с 9.00 до 12.00 по телефону 2-12-43 по вопросам работы сельскохозяйственной отрасли района вас проконсультирует первый заместитель председателя райисполкома

КОВАЛЬЧУК Вячеслав Сергеевич.

4 апреля с 9.00 до 12.00 по телефону (8 0162)  21 31 21 в городе Бресте состоится «прямая телефонная линия» с управляющим делами Брестского областного исполнительного комитета

ХВАЛЬКО Георгием Николаевичем.

Прямые линии в апреле 2020 (будут дополняться)

Author: Редактор сайта

Прямые линии в апреле 2020 (будут дополняться)

Редактор сайта

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Теги: Брест
 
 
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По субботам с 9-00 до 12-00 работает «прямая телефонная линия» по номеру 2-12-43, позвонив на Сообщение Прямые линии в апреле 2020 (будут дополняться) появились сначала на...
 
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