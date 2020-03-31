Прямые линии в апреле 2020 (будут дополняться)

Источник материала: Навiны Камянеччыны

По субботам с 9-00 до 12-00 работает «прямая телефонная линия» по номеру 2-12-43, позвонив на который можно задать волнующие вопросы руководству районных исполнительного комитета и председателю районного Совета депутатов.

1 апреля с 9.00 до 11.00 по телефону 2-34-06 на вопросы предпринимательства и малого бизнеса ответит начальник отдела экономики райисполкома

САВЧУК Надежда Вячеславовна.

4 апреля с 9.00 до 12.00 по телефону 2-12-43 по вопросам работы сельскохозяйственной отрасли района вас проконсультирует первый заместитель председателя райисполкома

КОВАЛЬЧУК Вячеслав Сергеевич.

4 апреля с 9.00 до 12.00 по телефону (8 0162) 21 31 21 в городе Бресте состоится «прямая телефонная линия» с управляющим делами Брестского областного исполнительного комитета

ХВАЛЬКО Георгием Николаевичем.