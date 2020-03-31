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Медосмотры не будут проводить в Беларуси до 20 апреля

31.03.2020 11:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Медосмотры не будут проводить в Беларуси до 20 апреля

Прохождение медосмотров в стране поставили на паузу. Это решение Минздрава.  

Связано оно с эпидемиологической ситуацией. Приказ вступил в силу, и будет действовать до 20 апреля. Все поликлиники в курсе. В настоящее время медики предупреждают и своих пациентов.

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Прохождение медосмотров в стране поставили на паузу. Это решение Минздрава.   Связано оно с эпидемиологической ситуацией. Приказ вступил в силу, и будет...
 
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