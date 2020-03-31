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Медосмотры не будут проводить в Беларуси до 20 апреля
Источник материала: ОНТ
Прохождение медосмотров в стране поставили на паузу. Это решение Минздрава.
Связано оно с эпидемиологической ситуацией. Приказ вступил в силу, и будет действовать до 20 апреля. Все поликлиники в курсе. В настоящее время медики предупреждают и своих пациентов.
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Прохождение медосмотров в стране поставили на паузу. Это решение Минздрава. Связано оно с эпидемиологической ситуацией. Приказ вступил в силу, и будет...
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