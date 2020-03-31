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Цветение одуванчиков, горящие болота и снег в конце марта
31.03.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
На городском газоне выросли и уже начали отцветать одуванчики.
Обычно белое облачко «дзьмухаўца» появляется в конце апреля — начале мая, но никак не в марте. После оттока холода на прошлой неделе днем воздух стал прогреваться до +18оС и немного не дотянул до абсолютного месячного максимума. Одуванчиковая полянка на площади Кирова расцвела. Чем только не удивляла нас нынешняя полная контрастов весна!
В минувшую пятницу всех насторожил разносившийся по улицам пепел. Это горели болота. Стихия напомнила о природном окружении нашего города — столицы Полесья и ответственности за соблюдение мер предосторожности на торфяниках. Ухудшившаяся погода на сей раз помогла спасти положение.
По результатам измерений межрайонным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в г.Пинске 27 марта не было зафиксировано превышений предельно допустимых значений (ПДК). Все максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ были ниже значений нормативов.
В почве недостаток влаги. За последние пять месяцев на Пинщине недобор осадков. Так, в марте их выпало около 14 мм при норме 35.
Возможно, немного осадков принесет очередной поток северного холода. Это Арктика продолжает возвращать нам зимние долги. Но к посевной нужны обильные дожди. А пока будем надеяться, что теперешнее похолодание завершится скорее, чем начнется цветение садов. Тревогу вызывает то, что почки уже набухли и в их зеленые розеточки набился снег.
«Прыдатны красавік цяплом — тады жнівень будзе з дабром».
Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
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На городском газоне выросли и уже начали отцветать одуванчики. Обычно белое облачко «дзьмухаўца» появляется в конце апреля — начале мая, но никак не в...
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