ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В лесном пожаре в Китае погибли 18 спасателей и лесник

31.03.2020 11:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Китая. Масштабный лесной пожар в Китае: жертвами стихии стали 19 человек, среди них 18 спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лесном пожаре в Китае погибли 18 спасателей и лесник

ЧП произошло в провинции Сычуань на юго-западе страны. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось. Пожарные и местный лесник, который вызвался показать дорогу к очагу возгорания, попали в огненную ловушку, так как ветер резко сменил направление. Спастись никому не удалось.

Детали произошедшего устанавливаются. В борьбе со стихией задействованы 300 пожарных и 700 военных.

В лесном пожаре в Китае погибли 18 спасателей и лесник

В лесном пожаре в Китае погибли 18 спасателей и лесник

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. Масштабный лесной пожар в Китае: жертвами стихии стали 19 человек, среди них 18 спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло...
 
Новости дня
Новости разные
 
Медосмотры не будут проводить в Беларуси до 20 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика