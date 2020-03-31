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В лесном пожаре в Китае погибли 18 спасателей и лесник
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Масштабный лесной пожар в Китае: жертвами стихии стали 19 человек, среди них 18 спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло в провинции Сычуань на юго-западе страны. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось. Пожарные и местный лесник, который вызвался показать дорогу к очагу возгорания, попали в огненную ловушку, так как ветер резко сменил направление. Спастись никому не удалось.
Детали произошедшего устанавливаются. В борьбе со стихией задействованы 300 пожарных и 700 военных.
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Новости Китая. Масштабный лесной пожар в Китае: жертвами стихии стали 19 человек, среди них 18 спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло...
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