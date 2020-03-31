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Зигзагами по автобану со скоростью 40 км/ч. В Германии задержали пьяного дальнобойщика из Беларуси
Источник материала: Tut.by
В Германии полицейские задержали пьяного водителя грузовика. Об этом
Инцидент произошел в ночь на 29 марта. На трасе А31 вблизи города Дорстен водитель обратил внимание на фуру, которая едет зигзагами со скоростью 40 км/ч, и позвонил в полицию.
Ближайшие патрульные остановили грузовик, за рулем которого был 47-летний белорус. По внешним признакам он был пьян. Тест на алкоголь показал 1,88 промилле. У водителя забрали права и взяли образец крови для анализа.
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Тест на алкоголь показал 1.88 промилле.
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