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Зигзагами по автобану со скоростью 40 км/ч. В Германии задержали пьяного дальнобойщика из Беларуси

31.03.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Германии полицейские задержали пьяного водителя грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел в ночь на 29 марта. На трасе А31 вблизи города Дорстен водитель обратил внимание на фуру, которая едет зигзагами со скоростью 40 км/ч, и позвонил в полицию.

Ближайшие патрульные остановили грузовик, за рулем которого был 47-летний белорус. По внешним признакам он был пьян. Тест на алкоголь показал 1,88 промилле. У водителя забрали права и взяли образец крови для анализа.

 
 
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