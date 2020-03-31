Зигзагами по автобану со скоростью 40 км/ч. В Германии задержали пьяного дальнобойщика из Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Германии полицейские задержали пьяного водителя грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел в ночь на 29 марта. На трасе А31 вблизи города Дорстен водитель обратил внимание на фуру, которая едет зигзагами со скоростью 40 км/ч, и позвонил в полицию.

Ближайшие патрульные остановили грузовик, за рулем которого был 47-летний белорус. По внешним признакам он был пьян. Тест на алкоголь показал 1,88 промилле. У водителя забрали права и взяли образец крови для анализа.