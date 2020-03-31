Дойти до каждого

Источник материала: Кричевская жизнь

Особое внимание должно быть оказано одиноким, одинокопроживающим, инвалидам, пожилым людям. Такую задачу поставил Президент Республики Беларусь. Об этом и шла речь на заседании районного штаба, который создан в целях организации работы по оказанию необходимой помощи в доставке продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарственных средств гражданам пожилого возраста. Возглавила его председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова. В состав районного штаба вошли руководители сельских исполнительных комитетов, санитарной службы и ЦРБ, центральной районной аптеки № 9, районных организаций Белорусского общества Красного Креста, Белорусского общественного объединения ветеранов, профсоюзные лидеры и др., в том числе 11 депутатов райсовета.

Ирина Прудникова рассказала корреспонденту районной газеты, что штаб создан распоряжением председателя райисполкома. В него входят руководители служб, которые оказывают ту или иную помощь гражданам. Алгоритм выработан, работа проводится. Все одинокие и одинокопроживающие жители района охвачены информационной работой. Необходимо помочь этой категории граждан соблюдать главную рекомендацию медиков – «лучше останьтесь дома». В городе и на селе организовано посещение одиноких и одинокопроживающих граждан, инвалидов работниками центра социального обслуживания населения, медицинскими работниками, волонтерами. По заявкам продукты пожилым жителям села доставляют автолавки Мстиславского райпо, работники районного участка почтовой связи, 75 социальных работников РЦСООН, волонтеры. Так, в районе сформированы волонтерские отряды при районных организациях Белорусского общества Красного Креста (14 неравнодушных кричевлян) и ОО «Белорусский союз молодежи» (15). Достаточно позвонить, чтобы доставили продукты питания, лекарства, товары первой необходимости. Телефоны служб, которые задействованы в этой работе, размещены на интернет-сайте райисполкома, опубликованы в районной газете.

Продолжается информационно-разъяснительная работа с категорией граждан от шестидесяти и старше. Не остаются в стороне профсоюзные организации предприятий, где они трудились. Профсоюзы уже провели такую работу с ветеранами труда. С ними созвонились и уточнили, в какой помощи они нуждаются.

– Стоит задача, – отметила И. Прудникова, – дойти до каждого, кто нуждается в помощи и поддержке. И люди не останутся один на один со своими проблемами.

Д. Владимиров.