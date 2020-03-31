Источник материала: Вороновская газета





Лесхозы Беларуси заготовили около 10 тыс. т березового сока, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

«Сезон заготовки березового сока подходит к концу. По оперативным данным, лесохозяйственные учреждения собрали уже около 10 тыс. т полезного напитка. Лидерами в нынешнем году стали лесхозы Брестской области: здесь заготовлено свыше 4 тыс. т», — сказали в пресс-службе.

Только за последние сутки лесохозяйственные учреждения заготовили свыше 750 т сока. Напиток практически сразу же реализуется потребителям — населению и перерабатывающим предприятиям. «О любви белорусов к березовому соку говорят цифры: с начала сезона граждане напрямую купили у лесхозов около 2 тыс. т полезного напитка», — отметили в пресс-службе.

Лесхозы продавали напиток и на экспорт. С начала года иностранным потребителям было реализовано более 500 т сока. Каждый второй литр за границу поставили лесхозы Гродненской области (свыше 270 т).

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