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Дизайнер отлично совместила несколько стилей в минской «двушке» с мебелью IKEA. Вот что вышло

31.03.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске сдают в аренду двухкомнатную квартиру с интересным ремонтом. Часть обстановки в ней — мебель шведского бренда IKEA, покорившего массы симпатичным дизайном, функциональностью и демократичной ценой. Жилье привлекает и сочетанием нескольких стилей — фьюжн, минимализма, лофта, прованса, грамотно объединенных дизайнером в одно целое.

Кухня-гостиная


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Спальня


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Санузел


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Квартира сдается в аренду за 2,3 тысячи рублей в месяц.

 
Теги: Минск
 
 
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