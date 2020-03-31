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Дизайнер отлично совместила несколько стилей в минской «двушке» с мебелью IKEA. Вот что вышло
Источник материала: Tut.by
В Минске сдают в аренду двухкомнатную квартиру с интересным ремонтом. Часть обстановки в ней — мебель шведского бренда IKEA, покорившего массы симпатичным дизайном, функциональностью и демократичной ценой. Жилье привлекает и сочетанием нескольких стилей — фьюжн, минимализма, лофта, прованса, грамотно объединенных дизайнером в одно целое.
Кухня-гостиная
Спальня
Санузел
Квартира сдается в аренду за 2,3 тысячи рублей в месяц.
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