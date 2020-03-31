Дизайнер отлично совместила несколько стилей в минской «двушке» с мебелью IKEA. Вот что вышло

Источник материала: Tut.by

В Минске сдают в аренду двухкомнатную квартиру с интересным ремонтом. Часть обстановки в ней — мебель шведского бренда IKEA, покорившего массы симпатичным дизайном, функциональностью и демократичной ценой. Жилье привлекает и сочетанием нескольких стилей — фьюжн, минимализма, лофта, прованса, грамотно объединенных дизайнером в одно целое.

Кухня-гостиная



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»

Спальня



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»

Санузел



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»

Квартира сдается в аренду за 2,3 тысячи рублей в месяц.