Российский инвестор откроет в Полоцке производство защитной экипировки

Предприятие будет выпускать мотошлемы, промышленные каски, налокотники, наколенники и другие защитные средства из ударопрочного пластика и стеклоткани. Планируется, что сырье будет поставлять «Полоцк-Стекловолокно». До 90% продукции будет идти на экспорт. В качестве перспективных рынков сбыта этого и других предприятий СЭЗ «Витебск» рассматриваются Австралия, Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Иран, Сингапур и другие государства.





Напомним, ранее стало известно, что в 2020 году иностранные инвесторы создадут в Полоцке три новых предприятия. Одно из них будет заниматься химическим производством, второе — производством нержавеющих емкостей, а третье откроет линию горячего цинкования на базе Новополоцкого завода технологических металлоконструкций.