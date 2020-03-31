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Российский инвестор откроет в Полоцке производство защитной экипировки

31.03.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Полоцке появится новое предприятие по производству средств защиты. Инициатором проекта выступил инвестор из России, пишет БЕЛТА.

Предприятие будет выпускать мотошлемы, промышленные каски, налокотники, наколенники и другие защитные средства из ударопрочного пластика и стеклоткани. Планируется, что сырье будет поставлять «Полоцк-Стекловолокно». До 90% продукции будет идти на экспорт. В качестве перспективных рынков сбыта этого и других предприятий СЭЗ «Витебск» рассматриваются Австралия, Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Иран, Сингапур и другие государства.

Напомним, ранее стало известно, что в 2020 году иностранные инвесторы создадут в Полоцке три новых предприятия. Одно из них будет заниматься химическим производством, второе — производством нержавеющих емкостей, а третье откроет линию горячего цинкования на базе Новополоцкого завода технологических металлоконструкций.
 
Теги: Витебск
 
 
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В Полоцке появится новое предприятие по производству средств защиты. Инициатором проекта выступил инвестор из России, пишет БЕЛТА.
 
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