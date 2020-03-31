В Кобрине Porsche влетел в автобус, снес забор и врезался в столб: водитель погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель Porsche Cayenne погиб при столкновении с автобусом в Кобрине, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





По предварительной информации, утром 31 марта на улице Калинина водитель Porsche Cayenne совершил боковое столкновение с автобусом МАЗ, который отъезжал от остановочного пункта. От удара автомобиль вылетел за пределы дороги, снес забор, перевернулся и врезался в столб.

В результате водитель Porsche от полученных травм умер на месте происшествия. Его личность устанавливается. Водитель автобуса и три пассажира, находящиеся в салоне, не пострадали.