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В Кобрине Porsche влетел в автобус, снес забор и врезался в столб: водитель погиб
Источник материала: Tut.by
Водитель Porsche Cayenne погиб при столкновении с автобусом в Кобрине,
По предварительной информации, утром 31 марта на улице Калинина водитель Porsche Cayenne совершил боковое столкновение с автобусом МАЗ, который отъезжал от остановочного пункта. От удара автомобиль вылетел за пределы дороги, снес забор, перевернулся и врезался в столб.
В результате водитель Porsche от полученных травм умер на месте происшествия. Его личность устанавливается. Водитель автобуса и три пассажира, находящиеся в салоне, не пострадали.
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Авария произошла утром 31 марта на улице Калинина.
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