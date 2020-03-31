Продают все по завышенной цене. Мошенники-гастролеры все чаще орудуют на территории Гродненской области

Источник материала: Вороновская газета





За 2 месяца 2020 года на территории Гродненской области участились случаи мошенничества, совершаемые преступниками-гастролерами. Подозреваемые прибывают из столицы либо из других крупных городов. Схема «развода» такова: гастролеры берут напрокат автомобили с белорусской регистрацией, после чего закупают на рынках дешевую китайскую продукцию – наборы посуды, бензопилы, наборы инструментов и другие вещи, а затем, перемещаясь по территории района, продают товар по завышенным ценам.

Так, в деревне Тричи неизвестные граждане продали местной жительнице постельное белье по завышенной цене. В деревне Путришки неизвестные граждане пытались продать мобильный телефон также по умышленно завышенной цене.

– На удочку мошенников чаще попадают пожилые люди, – рассказали в ОУР КМ ОВД Гродненского райисполкома. – Гастролеры представляются социальными работниками, работниками коммунальных служб, организаций здравоохранения.

Если вы стали жертвой или свидетелем мошеннических действий, или в вашем населенном пункте появились подозрительные граждане, реализующие товар «с рук», стоит незамедлительно сообщить об этом по телефону 102, либо участковому инспектору милиции, обслуживающему административный участок.

Материал подготовила служба информации «ГП» https://grodnonews.by/