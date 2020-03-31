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Продают все по завышенной цене. Мошенники-гастролеры все чаще орудуют на территории Гродненской области

31.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Продают все по завышенной цене. Мошенники-гастролеры все чаще орудуют на территории Гродненской области

За 2 месяца 2020 года на территории Гродненской области участились случаи мошенничества, совершаемые преступниками-гастролерами. Подозреваемые прибывают из столицы либо из других крупных городов. Схема «развода» такова: гастролеры берут напрокат автомобили с белорусской регистрацией, после чего закупают на рынках дешевую китайскую продукцию – наборы посуды, бензопилы, наборы инструментов и другие вещи, а затем, перемещаясь по территории района, продают товар по завышенным ценам.

Так, в деревне Тричи неизвестные граждане продали местной жительнице постельное белье по завышенной цене. В деревне Путришки неизвестные граждане пытались продать мобильный телефон также по умышленно завышенной цене.

– На удочку мошенников чаще попадают пожилые люди, – рассказали в ОУР КМ ОВД Гродненского райисполкома. – Гастролеры представляются социальными работниками, работниками коммунальных служб, организаций здравоохранения.

Если вы стали жертвой или свидетелем мошеннических действий, или в вашем населенном пункте появились подозрительные граждане, реализующие товар «с рук», стоит незамедлительно сообщить об этом по телефону 102, либо участковому инспектору милиции, обслуживающему административный участок.

#мошенники #новости регионов
Материал подготовила служба информации «ГП»
https://grodnonews.by/

 
 
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За 2 месяца 2020 года на территории Гродненской области участились случаи мошенничества, совершаемые преступниками-гастролерами. Подозреваемые прибывают из...
 
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