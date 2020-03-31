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В Гродно снижают арендную плату для турфирм
Источник материала: Myfin
Как отмечает горисполком, при закрытых границах и снижении турпотока наиболее страдают туроператоры, общепит, организации, которые предоставляют туристам проживание и занимаются международными пассажирскими перевозками.
Гродненский горисполком рекомендует арендодателям с 1 апреля по 1 июля снизить арендную плату до минимальной для фирм, занятых в сфере туризма.
Источник: Myfin.by
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Гродненский городской исполнительный комитет рекомендует снизить арендную плату до минимальной для субъектов туристической деятельности. Эта рекомендация...
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