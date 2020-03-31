В Гродно снижают арендную плату для турфирм

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Как отмечает горисполком, при закрытых границах и снижении турпотока наиболее страдают туроператоры, общепит, организации, которые предоставляют туристам проживание и занимаются международными пассажирскими перевозками.

Гродненский горисполком рекомендует арендодателям с 1 апреля по 1 июля снизить арендную плату до минимальной для фирм, занятых в сфере туризма.