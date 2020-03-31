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В Гродно снижают арендную плату для турфирм

31.03.2020 11:20 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Как отмечает горисполком, при закрытых границах и снижении турпотока наиболее страдают туроператоры, общепит, организации, которые предоставляют туристам проживание и занимаются международными пассажирскими перевозками.

Гродненский горисполком рекомендует арендодателям с 1 апреля по 1 июля снизить арендную плату до минимальной для фирм, занятых в сфере туризма.

Источник: Myfin.by
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Гродненский городской исполнительный комитет рекомендует снизить арендную плату до минимальной для субъектов туристической деятельности. Эта рекомендация...
 
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