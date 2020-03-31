Матчи чемпионата Беларуси по футболу начнут показывать в Болгарии

Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по футболу продолжает набирать популярность – турнир уже показывают более чем в десяти странах мира.

Теперь игры смогут увидеть и болгарские поклонники футбола. Болгария стала 11-й страной, где официально транслируют белорусский чемпионат.

Добавим, что наш турнир также показывают на Балканах, в России, Израиле, Индии и Украине.

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