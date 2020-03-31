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Матчи чемпионата Беларуси по футболу начнут показывать в Болгарии
Источник материала: ОНТ
Чемпионат Беларуси по футболу продолжает набирать популярность – турнир уже показывают более чем в десяти странах мира.
Теперь игры смогут увидеть и болгарские поклонники футбола. Болгария стала 11-й страной, где официально транслируют белорусский чемпионат.
Добавим, что наш турнир также показывают на Балканах, в России, Израиле, Индии и Украине.
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Чемпионат Беларуси по футболу продолжает набирать популярность – турнир уже показывают более чем в десяти странах мира. Теперь игры смогут увидеть и болгарские...
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