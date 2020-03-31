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С климатическими зонами, уникальным дизайном и летним кафе. Какой будет новая оранжерея в Ботаническом саду

31.03.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Макет новой оранжереи в Ботаническом саду презентовали накануне съемочной группе СТВ. Площадка будет внушительная – 5,5 тысяч метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь представят в два раза больше тропических и субтропических растений – около 1,5 тысячи. Среди наиболее эффектных – амазонская кувшинка.

С климатическими зонами, уникальным дизайном и летним кафе. Какой будет новая оранжерея в Ботаническом саду

С климатическими зонами, уникальным дизайном и летним кафе. Какой будет новая оранжерея в Ботаническом саду

Высокие потолки, отдельные климатические зоны и современные системы полива позволят растениям лучше развиваться. Станет комфортнее и времяпровождение. На крыше оранжереи каждый желающий сможет скоротать время за чашечкой кофе в летнем кафе на 40 персон. Свое авто предложат оставить на подземном паркинге, где можно будет зарядить электромобили.

Новая оранжерея также впечатлит уникальным дизайном и неординарным светодиодным освещением. Площадка станет местом притяжения больше чем для тысячи человек за день. Здесь будут проводить симпозиумы с участием ученых из разных стран мира, экологические мастер-классы, интерактивные выставки.

С климатическими зонами, уникальным дизайном и летним кафе. Какой будет новая оранжерея в Ботаническом саду

Людмила Гончарова, заместитель директора Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Данным проектом мы вступаем в сообщество, шаг навстречу делаем тем работам, которые ведутся во всем мире ботаническими садами. Привлекать к вопросам сохранения биологического разнообразия посредством этого объекта мы хотим не только ученых, молодежь, которая стремится попасть в науку или присоединиться к вопросам сохранения разнообразия, но также и население страны независимо от рода занятий.

С климатическими зонами, уникальным дизайном и летним кафе. Какой будет новая оранжерея в Ботаническом саду

С климатическими зонами, уникальным дизайном и летним кафе. Какой будет новая оранжерея в Ботаническом саду

К строительству новой оранжереи приступят осенью. Открытие запланировано на 2024 год. А вот к запуску новой станции метро один из ее выходов со стороны улицы Сурганова будет вести прямо к этой оранжерее.

С климатическими зонами, уникальным дизайном и летним кафе. Какой будет новая оранжерея в Ботаническом саду

С климатическими зонами, уникальным дизайном и летним кафе. Какой будет новая оранжерея в Ботаническом саду

С климатическими зонами, уникальным дизайном и летним кафе. Какой будет новая оранжерея в Ботаническом саду

Люди в материале: Людмила Гончарова

 
 
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Новости Беларуси. Макет новой оранжереи в Ботаническом саду презентовали накануне съемочной группе СТВ. Площадка будет внушительная – 5,5 тысяч метров, сообщили в...
 
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