|
В Кобрине водитель Porsche Cayenne погиб при столкновении с автобусом. Автомобиль перевернулся
31.03.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Кобрине кроссовер Porsche Cayenne столкнулся с автобусом, водитель автомобиля погиб на месте ДТП, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.
Авария произошла сегодня около 9.30 на ул. Калинина. По предварительной информации, столкновение было боковым: автобус в это время отъезжал от остановки. От удара машину отбросило в кювет, после чего Porsche Cayenne снес ограждение, перевернулся и врезался в опору линии электропередач. Личность погибшего водителя устанавливается.
Водитель автобуса и три пассажира, находившиеся в салоне, не пострадали.
На месте происшествия работают следователи, спасатели и сотрудники
Фото УГАИ МВД
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by