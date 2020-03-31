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В Кобрине водитель Porsche Cayenne погиб при столкновении с автобусом. Автомобиль перевернулся

31.03.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Кобрине кроссовер Porsche Cayenne столкнулся с автобусом, водитель автомобиля погиб на месте ДТП, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

В Кобрине водитель Porsche Cayenne погиб при столкновении с автобусом. Автомобиль перевернулся

Авария произошла сегодня около 9.30 на ул. Калинина. По предварительной информации, столкновение было боковым: автобус в это время отъезжал от остановки. От удара машину отбросило в кювет, после чего Porsche Cayenne снес ограждение, перевернулся и врезался в опору линии электропередач. Личность погибшего водителя устанавливается.

В Кобрине водитель Porsche Cayenne погиб при столкновении с автобусом. Автомобиль перевернулся

Водитель автобуса и три пассажира, находившиеся в салоне, не пострадали.

В Кобрине водитель Porsche Cayenne погиб при столкновении с автобусом. Автомобиль перевернулся

На месте происшествия работают следователи, спасатели и сотрудники ГАИ.

Фото УГАИ МВД

 
 
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  В Кобрине кроссовер Porsche Cayenne столкнулся с автобусом, водитель автомобиля погиб на месте ДТП, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя...
 
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