В Кобрине водитель Porsche Cayenne погиб при столкновении с автобусом. Автомобиль перевернулся

Источник материала: Виртуальный Брест

В Кобрине кроссовер Porsche Cayenne столкнулся с автобусом, водитель автомобиля погиб на месте ДТП, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.





Авария произошла сегодня около 9.30 на ул. Калинина. По предварительной информации, столкновение было боковым: автобус в это время отъезжал от остановки. От удара машину отбросило в кювет, после чего Porsche Cayenne снес ограждение, перевернулся и врезался в опору линии электропередач. Личность погибшего водителя устанавливается.





Водитель автобуса и три пассажира, находившиеся в салоне, не пострадали.





На месте происшествия работают следователи, спасатели и сотрудники ГАИ .

Фото УГАИ МВД