ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Акции брестского ЦУМа проданы на Белорусской валютно-фондовой бирже. Цена вопроса?

31.03.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Пакет акций ОАО "Брестский центральный универмаг" продан на Белорусской валютно-фондовой бирже, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Акции брестского ЦУМа проданы на Белорусской валютно-фондовой бирже. Цена вопроса?

Брестский горисполком продал находящийся в собственности города госпакет акций брестского ЦУМа в размере 2,43% уставного фонда. Сумма сделки составила Br14772,6.

Как отметили в комитете, следующей сделкой в Брестской области может стать аукцион по продаже Барановичским горисполкомом акций ОАО "Барановичский завод запасных частей "АВТАКО" в размере 26,44% уставного фонда. Этот завод специализируется на выпуске запасных частей для предприятий Белорусской железной дороги, для подвижного состава автомобильного транспорта (грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов).

Торги назначены на 30 апреля. Продажа будет вестись в форме простого стандартного аукциона с объявлением стартовой цены.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Пакет акций ОАО "Брестский центральный универмаг" продан на Белорусской валютно-фондовой бирже, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Матчи чемпионата Беларуси по футболу начнут показывать в Болгарии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика