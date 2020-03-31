Акции брестского ЦУМа проданы на Белорусской валютно-фондовой бирже. Цена вопроса?

Источник материала: Виртуальный Брест

Пакет акций ОАО "Брестский центральный универмаг" продан на Белорусской валютно-фондовой бирже, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.





Брестский горисполком продал находящийся в собственности города госпакет акций брестского ЦУМа в размере 2,43% уставного фонда. Сумма сделки составила Br14772,6.

Как отметили в комитете, следующей сделкой в Брестской области может стать аукцион по продаже Барановичским горисполкомом акций ОАО "Барановичский завод запасных частей "АВТАКО" в размере 26,44% уставного фонда. Этот завод специализируется на выпуске запасных частей для предприятий Белорусской железной дороги, для подвижного состава автомобильного транспорта (грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов).

Торги назначены на 30 апреля. Продажа будет вестись в форме простого стандартного аукциона с объявлением стартовой цены.