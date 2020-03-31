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В Беларуси создана рабочая группа по разработке проекта Программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы
31.03.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси создана межведомственная рабочая группа для разработки проекта Программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Такое решение предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 марта 2020 года №179, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского
Межведомственной рабочей группе предстоит организовать подготовку проекта прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и плановый период, а также координировать работу государственных органов и организаций по разработке проекта самой программы. Министерству экономики поручено осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности группы.
Ее руководителем назначен министр экономики Александр Червяков. Координация работы и контроль за выполнением этого постановления возложены на первого заместителя премьер-министра Дмитрия Крутого.
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В Беларуси создана рабочая группа по разработке проекта Программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы
В Беларуси создана межведомственная рабочая группа для разработки проекта Программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Такое решение...
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