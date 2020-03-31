Странную реакцию пса на кусочек еды сняли на видео: вот, как он себя повел

Источник материала: Tut.by

Не секрет, что собаки любят лакомства, но порой их реакция на угощение может быть очень странной. Например, пес из этого видео довольно нестандартно отреагировал на кусочек мяса, который предложил ему хозяин. Просто взгляните — такой реакции вы точно не видели.