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В Зеленогорске из-за мощного взрыва в жилом доме загорелись две квартиры

31.03.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Мощный взрыв прогремел в жилом доме Зеленогорска в Красноярском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погиб один человек, 20 жильцов удалось экстренно эвакуировать.

В Зеленогорске из-за мощного взрыва в жилом доме загорелись две квартиры

По предварительным данным, хлопок бытового газа произошел на третьем этаже, после чего вспыхнул пожар. Огонь охватил две квартиры. В тушении были задействованы больше 20 человек и 5 единиц спецтехники. Точные причины ЧП предстоит выяснить правоохранителям.

В Зеленогорске из-за мощного взрыва в жилом доме загорелись две квартиры

В Зеленогорске из-за мощного взрыва в жилом доме загорелись две квартиры

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Новости России. Мощный взрыв прогремел в жилом доме Зеленогорска в Красноярском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погиб один человек, 20 жильцов...
 
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