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Лукашенко и Пашинян обсудили цены на углеводороды, возможность встречи лидеров ЕАЭС и ситуацию с вирусами

31.03.2020 13:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко и Пашинян обсудили цены на углеводороды, возможность встречи лидеров ЕАЭС и ситуацию с вирусами

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по инициативе армянской стороны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Лидеры обсудили вопросы функционирования экономики в существующих условиях, отметив имеющиеся серьезные проблемы и сложности. Также разговор коснулся цен на углеводороды, которые страны импортируют из России. Президент Беларуси и премьер-министр Армении констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом.

Отдельно обсудили функционирование систем здравоохранения и противодействие распространению сезонных острых вирусных инфекций.

Президент Беларуси и премьер-министр Армении обсудили возможность встречи глав государств ЕАЭС для обсуждения возникших экономических вызовов. С инициативой о проведении такой встречи выступил Александр Лукашенко как лидер страны, председательствующей в Евразийском экономическом союзе. Белорусский лидер подчеркнул наличие неотложных вопросов, требующих детального обсуждения на высшем уровне.

В развитие разговора Александр Лукашенко поручил председателю Коллегии ЕЭК Михаилу Мясниковичу проработать данный вопрос с каждой из сторон и довести до них обсуждавшиеся позиции. В случае согласия глав государств Беларусь предложит провести встречу в исключительно узком составе, гарантировав полную безопасность каждому из членов прибывающих делегаций. Альтернативным вариантом проведения данного обсуждения, по мнению белорусской стороны, может стать видеоконференция с участием лидеров Евразийского экономического союза.

Фото: БЕЛТА

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Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по инициативе армянской стороны. Об...
 
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