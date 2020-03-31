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«Совсем без акцента»: старшая дочь Миллы Йовович прочитала рассказ на русском языке (ВИДЕО)

31.03.2020 13:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Совсем без акцента»: старшая дочь Миллы Йовович прочитала рассказ на русском языке (ВИДЕО)

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась в своем Instagram-аккаунте видео, на котором ее 12-летняя дочь Эвер читает рассказ на русском языке. 

Девочка декламирует на камеру историю о крысе Поре и жабе Ларисе. В подписи к видео Милла Йовович отметила, что в школе Эвер ежедневно по полчаса читала и писала на русском языке. «Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!» – написала в заключение актриса. 

Чистое произношение девочки привело  в восторг подписчиков Миллы Йовович. Многие удивились, что Эвер говорит на русском практически без акцента, хотя проживает не в России. «Умничка такая! Молодец», «Я бы даже не подумала, что читает ребенок, рожденный не в России», «Совсем без акцента. Как будто русская девочка», – написали в комментариях к видео. 

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Голливудская актриса Милла Йовович поделилась в своем Instagram-аккаунте видео, на котором ее 12-летняя дочь Эвер читает рассказ на русском языке.  Девочка...
 
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