Белнефтехим: Беларусь продолжает переговоры с Россией по поставкам нефти









"По российскому направлению переговоры продолжаются", - сказал Тищенко.





Он также сообщил, что Беларусь продолжит танкерные поставки нефти в апреле. В целом, добавил пресс-секретарь, в апреле на белорусские НПЗ из разных источников стоит задача поставить 2 млн тонн нефти. "Задача на месяц стандартная - 2 млн тонн, минимум - 1 млн", - отметил он.