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Белнефтехим: Беларусь продолжает переговоры с Россией по поставкам нефти

31.03.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь и Россия продолжают переговоры по вопросу поставки нефти, заявил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.



"По российскому направлению переговоры продолжаются", - сказал Тищенко.

Он также сообщил, что Беларусь продолжит танкерные поставки нефти в апреле. В целом, добавил пресс-секретарь, в апреле на белорусские НПЗ из разных источников стоит задача поставить 2 млн тонн нефти. "Задача на месяц стандартная - 2 млн тонн, минимум - 1 млн", - отметил он.
 
 
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Беларусь и Россия продолжают переговоры по вопросу поставки нефти, заявил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
 
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