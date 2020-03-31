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В Кобрине в результате аварии с автобусом погиб водитель Porsche
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 31 марта около половины десятого утра в Кобрине произошло смертельное ДТП.
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От удара машину отбросило в кювет, где она снесла забор, опрокинулась и врезалась в опору ЛЭП. Водитель Porsche получил несовместимые с жизнью травмы, личность погибшего устанавливается.
Водитель автобуса и три пассажира, которые находились в салоне, не пострадали. К месту аварии выезжали следователи, спасатели и сотрудники ГАИ.
На неделе в Щучинском районе Peugeot врезался в трактор.
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Новости Беларуси. 31 марта около половины десятого утра в Кобрине произошло смертельное ДТП. Как сообщает МВД Беларуси, водитель за рулём Porsche Cayenne двигался по...
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