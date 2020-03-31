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В Кобрине в результате аварии с автобусом погиб водитель Porsche

31.03.2020 13:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 31 марта около половины десятого утра в Кобрине произошло смертельное ДТП. 

Как сообщает МВД Беларуси, водитель за рулём Porsche Cayenne двигался по улице Калинина. В какой-то момент иномарка совершила боковое столкновение с автобусом «МАЗ», который отъезжал с остановочного пункта. 

В Кобрине в результате аварии с автобусом погиб водитель Porsche
Фото: МВД Беларуси 

От удара машину отбросило в кювет, где она снесла забор, опрокинулась и врезалась в опору ЛЭП. Водитель Porsche получил несовместимые с жизнью травмы, личность погибшего устанавливается. 

Водитель автобуса и три пассажира, которые находились в салоне, не пострадали. К месту аварии выезжали следователи, спасатели и сотрудники ГАИ. 

В Кобрине в результате аварии с автобусом погиб водитель Porsche
Фото: МВД Беларуси 

На неделе в Щучинском районе Peugeot врезался в трактор.

В ДТП погиб один человек – подробнее здесь

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Новости Беларуси. 31 марта около половины десятого утра в Кобрине произошло смертельное ДТП.  Как сообщает МВД Беларуси, водитель за рулём Porsche Cayenne двигался по...
 
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