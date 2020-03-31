В Кобрине в результате аварии с автобусом погиб водитель Porsche

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 31 марта около половины десятого утра в Кобрине произошло смертельное ДТП.

Как сообщает МВД Беларуси, водитель за рулём Porsche Cayenne двигался по улице Калинина. В какой-то момент иномарка совершила боковое столкновение с автобусом «МАЗ», который отъезжал с остановочного пункта.



Фото: МВД Беларуси

От удара машину отбросило в кювет, где она снесла забор, опрокинулась и врезалась в опору ЛЭП. Водитель Porsche получил несовместимые с жизнью травмы, личность погибшего устанавливается.

Водитель автобуса и три пассажира, которые находились в салоне, не пострадали. К месту аварии выезжали следователи, спасатели и сотрудники ГАИ.



Фото: МВД Беларуси

На неделе в Щучинском районе Peugeot врезался в трактор.