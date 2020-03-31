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1 апреля стартует месячник безопасности труда в бюджетных организациях

31.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Председатель горисполкома Иван Ребковец подписал распоряжение о проведении с 1 по 30 апреля с.г. месячника безопасности труда в бюджетных организациях.

В этой связи мобильная группа горисполко­ма по оказанию практической и методиче­ской помощи в обеспечении соблюдения за­конодательства об охране труда проведет обследования этих организаций в соответ­ствии с графиком работы на второй квартал.

Руководителям бюджетных организаций надлежит разработать план проведения ме­сячника, под личным руководством провести День охраны труда. При проведении месяч­ника первоочередное внимание следует об­ратить на соблюдение работниками требо­ваний трудовой и производственно-техноло­гической дисциплины, локальных и техниче­ских нормативных правовых актов по охра­не труда, электро- и пожарной безопасности.

В случае выявления фактов нарушения работниками требований законодательства об охране труда необходимо рассмотреть вопрос о привлечении нарушителей к дис­циплинарной ответственности, провеcти внеплановый инструктаж по охране труда.

Соб. инф



 
 
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Председатель горисполкома Иван Ребковец подписал распоряжение о проведении с 1 по 30 апреля с.г. месячника безопасности труда в бюджетных организациях. В этой...
 
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