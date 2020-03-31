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1 апреля стартует месячник безопасности труда в бюджетных организациях
31.03.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Председатель горисполкома Иван Ребковец подписал распоряжение о проведении с 1 по 30 апреля с.г. месячника безопасности труда в бюджетных организациях.
В этой связи мобильная группа горисполкома по оказанию практической и методической помощи в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда проведет обследования этих организаций в соответствии с графиком работы на второй квартал.
Руководителям бюджетных организаций надлежит разработать план проведения месячника, под личным руководством провести День охраны труда. При проведении месячника первоочередное внимание следует обратить на соблюдение работниками требований трудовой и производственно-технологической дисциплины, локальных и технических нормативных правовых актов по охране труда, электро- и пожарной безопасности.
В случае выявления фактов нарушения работниками требований законодательства об охране труда необходимо рассмотреть вопрос о привлечении нарушителей к дисциплинарной ответственности, провеcти внеплановый инструктаж по охране труда.
Соб. инф
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Председатель горисполкома Иван Ребковец подписал распоряжение о проведении с 1 по 30 апреля с.г. месячника безопасности труда в бюджетных организациях. В этой...
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