Порывистый ветер и до -9°С ожидается в Беларуси 1 апреля

Источник материала: Газета Авангард





Порывистый ветер и до 9 градусов мороза ожидается в Беларуси 1 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ночь на среду будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем ожидается увеличение облачности, по северной части страны пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется западный 4-9 м/с, днем с порывами до 14 м/с, местами — до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, днем будет от плюс 3 по северу до 10 градусов тепла по югу страны.