Выборы в Беларуси переносить не будут

В Беларуси для переноса президентских выборов нет никаких оснований.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главой Совета Республики Натальей Качановой 31 марта, передает пресс-служба президента.

Президент отметил, что нужно обсуждать и планировать президентские выборы, переносить их пока нет причин. Однако некоторые «то ли враги, то ли соперники» подсказывают, что проводить их не надо.

«Меня всегда это настораживает. Как нас учили в советские времена: если вам из-за бугра что-то советуют, то вы сделайте наоборот. Я не исхожу из этой формулы, но всегда настораживает», - сказал Лукашенко.

По словам главы государства, необходимо посоветоваться с Центральной избирательной комиссией и определить сроки подготовки кампании. Такую задачу президент поручил Кочановой, отметив, что она «человек опытный» и занималась этим, будучи главой Администрации. Поэтому ее слово будет последним.

По итогам встречи с президентом Кочанова сообщила журналистам, что президентские выборы в стране будут проведены в четко установленные сроки «в соответствии с законом». Никакого переноса выборов не будет, это однозначно.

Что касается конкретной даты, то она определится после обсуждения с ЦИК.

Напомним, в августе прошлого года глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала , что президентские выборы в стране могут пройти 30 августа 2020 года.

Принимая 14 марта 2019 года главу своей администрации Наталью Качанову (на то время), Александр Лукашенко потребовал от чиновников слушать людей и провести предстоящие президентские и парламентские выборы так, чтобы они не стали потрясением.

Первое воскресенье декабря, 1 декабря 2019 года, – предпочтительная дата проведения голосования на выборах, сказала ранее в ходе видеобрифинга председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. Вопрос в том, что в Беларуси должны пройти две кампании: парламентская и президентская, и какая из них будет первой - глава ЦИК пока не знает.