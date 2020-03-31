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Выборы в Беларуси переносить не будут
Источник материала: БДГ
В Беларуси для переноса президентских выборов нет никаких оснований.
Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главой Совета Республики Натальей Качановой 31 марта,
Президент отметил, что нужно обсуждать и планировать президентские выборы, переносить их пока нет причин. Однако некоторые «то ли враги, то ли соперники» подсказывают, что проводить их не надо.
«Меня всегда это настораживает. Как нас учили в советские времена: если вам из-за бугра что-то советуют, то вы сделайте наоборот. Я не исхожу из этой формулы, но всегда настораживает», - сказал Лукашенко.
По словам главы государства, необходимо посоветоваться с Центральной избирательной комиссией и определить сроки подготовки кампании. Такую задачу президент поручил Кочановой, отметив, что она «человек опытный» и занималась этим, будучи главой Администрации. Поэтому ее слово будет последним.
По итогам встречи с президентом Кочанова сообщила журналистам, что президентские выборы в стране будут проведены в четко установленные сроки «в соответствии с законом». Никакого переноса выборов не будет, это однозначно.
Что касается конкретной даты, то она определится после обсуждения с ЦИК.
Напомним, в августе прошлого года глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина
Принимая 14 марта 2019 года главу своей администрации Наталью Качанову (на то время), Александр Лукашенко
Первое воскресенье декабря, 1 декабря 2019 года, – предпочтительная дата проведения голосования на выборах,
Президентские выборы
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В Беларуси для переноса президентских выборов нет никаких оснований.
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