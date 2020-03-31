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"Репортеры без границ" требуют немедленного освобождения главреда "Ежедневника"

31.03.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" призвала белорусские власти освободить главного редактора онлайн-издания "Ежедневник" Сергея Сацука.



"Сергей Сацук, редактор интернет-газеты "Ежедневник", которая широко известна своими репортажами о системе здравоохранения в стране, был арестован 25 марта по обвинению в "получении взятки", что может привести к десяти годам тюремного заключения. "Репортеры без границ" требуют его немедленного освобождения", - говорится в заявлении организации.

Как заявила глава отделения "Репортеров без границ" по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье, "этот арест является предупреждением для средств массовой информации, которые ставят под сомнение политику правительства Беларуси в области здравоохранения".

"Мы призываем к немедленному освобождению Сергея Сацука и снятию с него всех обвинений. Такая криминализация журналистики в Беларуси создает неприемлемую атмосферу самоцензуры", - подчеркнула она.


Как сообщалось, главный редактор "Ежедневника" Сергей Сацук был задержан 25 марта. По информации редакции издания, Сацука задержали по подозрению в получении взятки.

В КГК задержание до сих пор не комментируют.

Издание "Ежедневник" известно своими журналистскими расследованиями, последнее из них касалось закупки Беларусью вакцины "Эупента".
 
 
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Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" призвала белорусские власти освободить главного редактора онлайн-издания "Ежедневник"...
 
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