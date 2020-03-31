"Репортеры без границ" требуют немедленного освобождения главреда "Ежедневника"









"Сергей Сацук, редактор интернет-газеты "Ежедневник", которая широко известна своими репортажами о системе здравоохранения в стране, был арестован 25 марта по обвинению в "получении взятки", что может привести к десяти годам тюремного заключения. "Репортеры без границ" требуют его немедленного освобождения", - говорится в заявлении организации.





Как заявила глава отделения "Репортеров без границ" по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье, "этот арест является предупреждением для средств массовой информации, которые ставят под сомнение политику правительства Беларуси в области здравоохранения".





"Мы призываем к немедленному освобождению Сергея Сацука и снятию с него всех обвинений. Такая криминализация журналистики в Беларуси создает неприемлемую атмосферу самоцензуры", - подчеркнула она.









Как сообщалось, главный редактор "Ежедневника" Сергей Сацук был задержан 25 марта. По информации редакции издания, Сацука задержали по подозрению в получении взятки.





В КГК задержание до сих пор не комментируют.





Издание "Ежедневник" известно своими журналистскими расследованиями, последнее из них касалось закупки Беларусью вакцины "Эупента".