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"Репортеры без границ" требуют немедленного освобождения главреда "Ежедневника"
Источник материала: Партизан
Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" призвала белорусские власти освободить главного редактора онлайн-издания "Ежедневник" Сергея Сацука.
"Сергей Сацук, редактор интернет-газеты "Ежедневник", которая широко известна своими репортажами о системе здравоохранения в стране, был арестован 25 марта по обвинению в "получении взятки", что может привести к десяти годам тюремного заключения. "Репортеры без границ" требуют его немедленного освобождения", - говорится в заявлении организации.
Как заявила глава отделения "Репортеров без границ" по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье, "этот арест является предупреждением для средств массовой информации, которые ставят под сомнение политику правительства Беларуси в области здравоохранения".
"Мы призываем к немедленному освобождению Сергея Сацука и снятию с него всех обвинений. Такая криминализация журналистики в Беларуси создает неприемлемую атмосферу самоцензуры", - подчеркнула она.
Как сообщалось, главный редактор "Ежедневника" Сергей Сацук был задержан 25 марта. По информации редакции издания, Сацука задержали по подозрению в получении взятки.
В КГК задержание до сих пор не комментируют.
Издание "Ежедневник" известно своими журналистскими расследованиями, последнее из них касалось закупки Беларусью вакцины "Эупента".
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Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" призвала белорусские власти освободить главного редактора онлайн-издания "Ежедневник"...
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