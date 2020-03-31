"Температура, озноб, кашель". От чего умер актер Гарик Вепшковский?

Салiдарнасцi », что происходило с их коллегой в эти дни в Бресте. Два актера минского Молодежного театра рассказали «», что происходило с их коллегой в эти дни в Бресте.





TUT.BY коллеги Вепшковского. — Он поехал в Брест к родителям и там умер, — сообщиликоллеги Вепшковского.





Информацию подтвердили в театре, который находится в Минске на улице Козлова.





Как сообщает TUT.BY, причина смерти актера сейчас устанавливается. В Бресте он гостил у родственников. У него поднялось давление — у Гарика с детства были проблемы с сердцем:





— У него было только высокое давление. Вчера он посетил двух врачей. Сначала ему сбили в поликлинике давление. Ему после приема стало опять хуже. Его повезли в частный медцентр. Думали, может там помогут. Ему там сказали попить лекарства и отправили домой. Ночью он пошел спать и во сне умер, — рассказали TUT.BY родственники.





Коллеги Гарика Вепшковского (два актера), которые были на связи с ним и с его мамой накануне, дополняют «Салiдарнасцi» события последних дней в Минске и Бресте.





— 29 марта ему стало плохо. Была температура, озноб, кашель, насморк, — рассказал «Салiдарнасцi» сотрудник Молодежного театра, который попросил не называть его имя. — Из-за этого в субботу отменили спектакль «Жмурик».





Накануне я разговаривала с мамой Гарика. Она рассказала, что они ездили по врачам, сдали кровь. Их неохотно принимали, потому что у сына минская, а не брестская прописка. Пока ездили, у Гарика поднялось давление. Сбили — и отправили домой. Вчера его мама Нина сказала, что во вторник планируют снова к врачам — делать рентген.









Отметим, полторы недели назад Гарик Вепшковский выглядел здоровым. 19 марта корреспондент «Салiдарнасцi» лично виделась и общалась с ним на предпоказе премьерного спектакля «Скелеты», где актер играл одну из главных ролей — Юрия. На следующий день состоялась премьера.





Последний спектакль, в котором участвовал Гарик Вепшковский, был «Трикстер клуб» 24 марта.





Гарик Вепшковский родился в 1985 году в Бресте. Окончил Брестский музыкальный колледж имени Ширмы. Работал в Брестском театре драмы, в Республиканском театре белорусской драматургии, с 2018 года — в Молодежном театре.