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"Температура, озноб, кашель". От чего умер актер Гарик Вепшковский?

31.03.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неожиданно ушел из жизни белорусский актер Гарик Вепшковский. Ему было всего 35 лет.

"Температура, озноб, кашель". От чего умер актер Гарик Вепшковский?
Два актера минского Молодежного театра рассказали «Салiдарнасцi», что происходило с их коллегой в эти дни в Бресте.  

— Он поехал в Брест к родителям и там умер, — сообщили TUT.BY коллеги Вепшковского.

Информацию подтвердили в театре, который находится в Минске на улице Козлова.

Как сообщает TUT.BY, причина смерти актера сейчас устанавливается. В Бресте он гостил у родственников. У него поднялось давление — у Гарика с детства были проблемы с сердцем:

— У него было только высокое давление. Вчера он посетил двух врачей. Сначала ему сбили в поликлинике давление. Ему после приема стало опять хуже. Его повезли в частный медцентр. Думали, может там помогут. Ему там сказали попить лекарства и отправили домой. Ночью он пошел спать и во сне умер, — рассказали TUT.BY родственники.

Коллеги Гарика Вепшковского (два актера), которые были на связи с ним и с его мамой накануне, дополняют «Салiдарнасцi» события последних дней в Минске и Бресте.

— 29 марта ему стало плохо. Была температура, озноб, кашель, насморк, —  рассказал «Салiдарнасцi» сотрудник Молодежного театра, который попросил не называть его имя. — Из-за этого в субботу отменили спектакль «Жмурик».

Накануне я разговаривала с мамой Гарика. Она рассказала, что они ездили  по врачам, сдали кровь. Их неохотно принимали, потому что у сына минская, а не брестская прописка. Пока ездили, у Гарика поднялось давление. Сбили — и отправили домой. Вчера его мама Нина сказала, что во вторник планируют снова к врачам — делать рентген.


Отметим, полторы недели назад Гарик Вепшковский выглядел здоровым. 19 марта корреспондент «Салiдарнасцi» лично виделась и общалась с ним на предпоказе премьерного спектакля «Скелеты», где актер играл одну из главных ролей — Юрия. На следующий день состоялась премьера.

Последний спектакль, в котором участвовал Гарик Вепшковский, был «Трикстер клуб» 24 марта.

Гарик Вепшковский родился в 1985 году в Бресте. Окончил Брестский музыкальный колледж имени Ширмы. Работал в Брестском театре драмы, в Республиканском театре белорусской драматургии, с 2018 года — в Молодежном театре.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Неожиданно ушел из жизни белорусский актер Гарик Вепшковский. Ему было всего 35 лет.
 
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